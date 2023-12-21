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Anadolu Efes, Baskonia'yı ağırlıyor - Son Dakika
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Anadolu Efes, Baskonia'yı ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Baskonia\'yı ağırlıyor
21.12.2023 - 10:17,
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sinde yenilen Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 817. randevu

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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