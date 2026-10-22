Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 89-80 yenerek EuroLeague'de 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 89-80 yenerek EuroLeague'de 3. galibiyetini aldı

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Anadolu Efes, Beşiktaş\'ı 89-80 yenerek EuroLeague\'de 3. galibiyetini aldı
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EuroLeague'in 7'nci haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı 89-80 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla 3. galibiyetine ulaşırken Beşiktaş 4. kez mağlubiyet yaşadı, maçın en skoreri 22 sayıyla Cameron Payne oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic

ANADOLU EFES: Loyd 4, Yusta 13, Saric 14, Malcolm 15, Fernando 4, Payne 22, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4

BEŞİKTAŞ: Dotson 9, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Brown 10, Nowell 14, Gabriel, Zizic 7

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

DEVRE: 57-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60

EuroLeague'in 7'nci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 3 galibiyete ulaşırken Beşiktaş, 4'üncü kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 22 sayı kaydeden Cameron Payne oldu.

Kaynak: DHA
Anadolu EfesBeşiktaşSporSon Dakika

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