Anadolu Efes, Cordinier'i Transfer Etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız şutör oyun kurucu Isaia Cordinier'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalyan ekibi Virtus Bologna'da forma giydi.
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