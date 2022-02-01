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Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak - Son Dakika

Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak

01.02.2022 11:08
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak - Son Dakika Spor


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