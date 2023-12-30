 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti. Anadolu Efes, ligde 12. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 8. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa\'yı 85-78 mağlup etti
30.12.2023 - 22:59,
Abone Ol

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Polat Parlak

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 5, Beaubois 24, Bryant 21, Burak Can Yıldızlı 2, Jones 8, Emre Melih Tunca 5, Hollatz 4, Ercan Osmani 8, Zizic 8

Darüşşafaka Lassa: Woodard 12, Abdur-Rahkman 10, Can Korkmaz 14, Berk Demir 19, Muhsin Yaşar 4, Tolga Kay, Adams 9, Bora Yaşar, Cartlon 8, Kılıçarslan Şenkahya 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 43-39

3. Periyot: 62-55

Beş faulle çıkan: 30.56 Cartlon (Darüşşafaka Lassa)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 12. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 8. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Efes, Türkiye, Lassa, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:46:42. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement