Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa\'yı 85-78 mağlup etti

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Polat Parlak
Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 5, Beaubois 24, Bryant 21, Burak Can Yıldızlı 2, Jones 8, Emre Melih Tunca 5, Hollatz 4, Ercan Osmani 8, Zizic 8
Darüşşafaka Lassa: Woodard 12, Abdur-Rahkman 10, Can Korkmaz 14, Berk Demir 19, Muhsin Yaşar 4, Tolga Kay, Adams 9, Bora Yaşar, Cartlon 8, Kılıçarslan Şenkahya 2
1. Periyot: 26-22
Devre: 43-39
3. Periyot: 62-55
Beş faulle çıkan: 30.56 Cartlon (Darüşşafaka Lassa)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 12. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 8. yenilgisini yaşadı.
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