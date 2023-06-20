Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ndan boşalan antrenörlük koltuğuna Erdem Can getirildi - Son Dakika
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Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ndan boşalan antrenörlük koltuğuna Erdem Can getirildi

20.06.2023 11:51

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın ayrılmasının ardından boşalan başantrenörlük koltuğuna Erdem Can'ı getirdi. 43 yaşındaki Can ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna Erdem Can getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Can ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

TÜRK TELEKOM'DA KARİYERİ BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Baş antrenör Erdem Can ile iki yıllık sözleşme imzaladık. 2008-2010 yılları arasında Türk Telekom'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Erdem Can, 2010-2012 yılları arasında ise Olin Edirne takımının başına geçti. 2012'de Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör olan Erdem Can, 2021 yılına kadar burada görev yaptı.

FENERBAHÇE İLE TARİHİ BAŞARILAR YAKALADI

NBA'in Utah Jazz takımında bir sezonluk yardımcı antrenörlük deneyiminin ardından 2022-23 sezonu başında Türk Telekom'un başına geçti ve sezonun bitiminin ardından takımımıza katıldı. Başarılı teknik adam Fenerbahçe'de asistan coach olarak bir Euroleague şampiyonluğu, dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

YILIN KOÇU SEÇİLDİ

Erdem Can, 2022-23 sezonunda Türk Telekom'un başında Eurocup'ta final oynarken, organizasyonda ayrıca "Yılın Koçu" seçildi. Basketbol Süper Ligi'nde ise Türk Telekom ile play-off'ta yarı finalde mücadele etti.

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın ayrılığı sonrası göreve Erdem Can'ı getirdi
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın ayrılığı sonrası göreve Erdem Can'ı getirdi
Erdem Can
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Anadolu Efes, Erdem Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ndan boşalan antrenörlük koltuğuna Erdem Can getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ndan boşalan antrenörlük koltuğuna Erdem Can getirildi - Son Dakika
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