Anadolu Efes, EuroLeague'de Beşiktaş'ı 89-80 yenerek bu sezon 3. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Anadolu Efes, EuroLeague'de Beşiktaş'ı 89-80 yenerek bu sezon 3. galibiyetini aldı

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlı ekip 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Payne 22, Loyd 4, Malcolm 15, Saric 14, Fernando 4, Yusta 13, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4

Beşiktaş: Dotson 9, Nowell 14, Brown 10, Morgan, Zizic 7, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Gabriel

1. Periyot: 29-17

Devre: 57-36

3. Periyot: 68-60

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan derbinin 3. dakikasından itibaren "kolay" sayılar bulmaya başlayan Anadolu Efes, Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte de oyunun temposunu belirledi. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş karşısında oyuna kenardan dahil olan oyunculardan önemli skor katkısı alarak farkı 21'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 57-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 11'e indirdi: 57-46. Hücumda ve savunmada iyi oyununa devam eden Beşiktaş, Metecan Birsen'in dış atışıyla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-58. Anadolu Efes, son bölüme 68-60 önde girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte ilk yarıdaki performansını sahaya yansıtan ve Payne'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, derbiyi 89-80 kazandı.

Kaynak: AA
Anadolu EfesBasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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