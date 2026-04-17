Anadolu Efes EuroLeague'de Son Maçını Kaybetti
Anadolu Efes EuroLeague'de Son Maçını Kaybetti

17.04.2026 23:40
Anadolu Efes, normal sezonun son maçında Panathinaikos'a 97-62 yenilerek 19'uncu sırada tamamladı.

İSTANBUL, -

SALON: Telekom Center Athens

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Joseph Bissang

PANATHINAIKOS AKTOR: Shorts 8, Kalaitzakis 2, Cedi Osman 9, Nunn 18, Lessort 14, Hernangomez 2, Grant, Sloukas 2, Hayes 2, Faried 14, Rogkavopoulos 24, Mitoglou 2

ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 13, Loyd 15, Smits, Erkan Yılmaz 1, Poirier 8, Weiler-Babb 2, Lee 2, Jones 4, Beaubois 5, Dessert, Swider 2, Sarper Mutaf 10

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 45-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-43

Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun 38'inci ve son haftasında Panathinaikos ile karşılaştığı

maçtan 97-62 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 38 maçta 12 galibiyet ve 26 yenilgi alarak normal sezonu 19'uncu sırada tamamladı.

Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Avrupa'da Türk finali Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
