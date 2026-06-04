Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile Play-Off'ta Karşılaşıyor - Son Dakika
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile Play-Off'ta Karşılaşıyor

04.06.2026 10:35
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Anadolu Efes, serinin 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak

Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.

Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA

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