Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-80 Yendi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-80 Yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 82-80 yendi. Müsabakayı, sarı-lacivertlilerin futbol A takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci de salonda takip etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam ederken lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 16-13 üstün bitirdi. İkinci periyoda Sestina'nın üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Guduric'in basketiyle öne geçti: 18-16. Papagiannis ve Wilbekin ile üst üste 2 üçlük bulan sarı-lacivertliler karşısında boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 19. dakikada 32-29 üstünlük sağladı. Son bölümde savunma sertliğini artıran ve 7-0'lık seriye imza atan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-32 önde gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 39-39. Konuk ekip, Pleiss'ın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçerken (44-45), kalan bölümde iki takım skorda birbirlerine üstünlüğü kabul ettiremedi. Son hücumda iyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, final çeyreğine 52-51 önde girdi. Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62. Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73. Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe Beko, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79. Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.

05.04.2024 23:09  Güncelleme: 23:11
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Tarık Biberovic 4, Dorsey, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı, Pierre, Wilbekin 17, Guduric 15, Motley 10, Sestina 5, Papagiannis 13

Anadolu Efes: Larkin 15, Hollatz 5, Clyburn 21, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Bryant 7, Thompson 3, Willis 2, Beaubois 10, Jones 1, Oturu 9

1. Periyot: 13-16

Devre: 36-32

3. Periyot: 52-51

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 82-80 yendi.

Müsabakayı, sarı-lacivertlilerin futbol A takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci de salonda takip etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam ederken lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 16-13 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Sestina'nın üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Guduric'in basketiyle öne geçti: 18-16. Papagiannis ve Wilbekin ile üst üste 2 üçlük bulan sarı-lacivertliler karşısında boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 19. dakikada 32-29 üstünlük sağladı. Son bölümde savunma sertliğini artıran ve 7-0'lık seriye imza atan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-32 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 39-39. Konuk ekip, Pleiss'ın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçerken (44-45), kalan bölümde iki takım skorda birbirlerine üstünlüğü kabul ettiremedi. Son hücumda iyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, final çeyreğine 52-51 önde girdi.

Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62. Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73. Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe Beko, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79. Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-80 Yendi - Son Dakika

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