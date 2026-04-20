Anadolu Efes Galatasaray'ı Yendi

İSTANBUL, -
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson Jr., Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 6, Gillespie 15, White Jr. 11, Mccollum 21, Can Korkmaz 3, John Meeks 8, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 2
ANADOLU EFES: Larkin 11, Loyd 21, Dozier 7, Poirier 12, Ercan Osmani 6, Beaubois 5, Şehmus Hazer 13, Smits, Dessert 10, Erkan Yılmaz 2, David Mutaf
1'İNCİ PERİYOT: 15-25
DEVRE: 41-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62
Galatasaray MCT Technic ve Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 87-80 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.
