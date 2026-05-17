Anadolu Efes Gençler Ligi Şampiyonu
Anadolu Efes Gençler Ligi Şampiyonu

17.05.2026 22:19
Anadolu Efes, Gençler Ligi finalinde Aliağa Petkimspor'u 65-55 yenerek 4. kez şampiyon oldu.

Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi finalinde Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 65-55 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçlarında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden Anadolu Efes ile Karşıyaka'ya üstünlük sağlayan Aliağa Petkimspor, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu Aliağa Petkimspor, 16-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, soyunma odasına 33-29 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren lacivert-beyazlı takım, üçüncü periyodunu 52-40 önde bitirdiği karşılaşmayı 65-55 kazanarak şampiyon oldu.

Anadolu Efes, Basketbol Gençler Ligi'nde 4. kez kupayı müzesine götürdü. Eski milli oyuncu Cenk Akyol'un başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2018, 2023 ve 2024'te de mutlu sona ulaşmıştı.

Bakan Bak da finali izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gençler Ligi erkekler finalini izledi.

Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Mücadeleyi milli basketbolcu Alperen Şengün, Safiport Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene ile Türk basketbolunun efsane başantrenörü Aydın Örs de izledi.

Kupa töreni düzenlendi

Basketbol Gençler Ligi erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Final karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde ilk olarak Aliağa Petkimspor'a ikincilik ödülleri verildi.

Anadolu Efes'te basketbolcuların birincilik madalyalarını almasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluk kupası kaptan Mert Kocagözoğlu'na takdim etti. Mert'in kupayı havaya kaldırmasının ardından oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

Başantrenör ve oyuncuların görüşleri

Anadolu Efes'te başantrenör Cenk Akyol, yetiştiği kulüpte farklı bir görevde yeniden kupa kazanmasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Akyol, "Yetiştiğim ve şampiyonluklar yaşadığımın kulüpte başka bir görevde bir kupa daha getirmek ayrı bir mutluluk. Desteğini hiç eksik etmeyen ekip arkadaşlarım, yöneticilerim ve oyuncu grubu hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Herkesin çok emeği var. Teşekkür ediyorum. Namağlup şampiyon olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Mert Kocagözoğlu, bu sezon altyapı düzeyinde tüm kupaları alarak çok güzel bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen ve ödülünü Alperen Şengün'den alan Darius Karutasu ise çok iyi mücadele ederek şampiyonluğa ulaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

