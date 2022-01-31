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Anadolu Efes'in atacağı her sayı için doğaya tohum bırakılacak - Son Dakika

Anadolu Efes'in atacağı her sayı için doğaya tohum bırakılacak

31.01.2022 14:25
Anadolu Efes'in atacağı her sayı için doğaya tohum bırakılacak

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes, LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşmasında gerçekleştirecekleri ortak proje ile atılacak her sayıyı bir ağaca dönüştürüyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes, LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşmasında gerçekleştirecekleri ortak proje ile atılacak her sayıyı bir ağaca dönüştürüyor. İklim krizi ile mücadeleye katkı sağlamak için 2021 yılında yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturma hedefiyle yola çıkan Anadolu Efes'e, Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncuları da destek verecek. Yıldız oyuncuların 4 Şubat Cuma günü "Her sayı +1 Ağaç Demek" diyerek atacağı sayılar, tohum topları olarak tabiat ile buluşacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes iş birliğinde gerçekleştirilecek projeye ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4 Şubat Cuma günü oynanacak Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasında oyuncular ve taraftarlar da hep birlikte destek olacak. Karşılaşmada Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularının kaydedeceği her sayı ağaçlandırma çalışmalarına +1 katkı sağlayacak.

HER SEYİRCİ İÇİN +10 TOHUM TOPU DAHA"Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasının kapsamı sadece Anadolu Efes oyuncularının atacağı sayılarla da sınırlı kalmayacak. Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen her seyirci için +10 tohum topu daha tabiat ile buluşacak. Ayrıca karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği de gerçekleştirilecek. Taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse kampanyaya o oranda ilave tohum topu eklenecek.Sinan Erdem Spor Salonu içerisindeki fuaye alanında ve devre arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde de taraftarların "Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasına daha fazla tohum topu ekleyebilmesi sağlanacak. Böylece Anadolu Efes ailesinin tüm üyeleri bu önemli kampanyaya destek verecek.ANADOLU EFES OYUNCULARI DA İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA YER ALACAK"Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasının iletişim çalışmalarında, Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'in oyuncuları da yer alacak. Anadolu Efes'in yıldız isimleri, bir taraftan atacakları sayılarla kampanyayı büyütürken, basketbolseverleri de bu hareketin parçası olmaya davet edecek.

Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague maç günlerinde taraftarlarının evlerine konuk olmasını sağlayan Anadolu Efes Stüdyo'da da "Her Sayı +1 Ağaç Demek Özel Bölümü" yayınlanacak.


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Anadolu Efes, Sinan Erdem, Euroleague, Tohum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in atacağı her sayı için doğaya tohum bırakılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Anadolu Efes'in atacağı her sayı için doğaya tohum bırakılacak - Son Dakika
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