Anadolu Efes'in Euroleague'deki Çift Maç Haftası - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes'in Euroleague'deki Çift Maç Haftası

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de Kızılyıldız ve Partizan ile peş peşe karşılaşacak. Temsilcimiz, 18 Aralık'ta Kızılyıldız'ı, 20 Aralık'ta ise Partizan'ı konuk edecek.

17.12.2024 13:27
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ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague'deki çift maç haftasında önce Kızılyıldız ardından Partizan'ı konuk edecek.

18 Aralık Çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek olan temsilcimiz 20 Aralık Cuma günü ise Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Kızılyıldız maçı 20: 30'da başlayacak. Euroleague'de 15'inci haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve yedi mağlubiyet ile dokuzuncu, Kızılyıldız ise sekiz galibiyet, yedi mağlubiyet ve averaj ile sekizinci sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 852'inci maçına çıkacak olan İstanbul ekibi bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet ve 371 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,4) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 604'üncü maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 603 karşılaşmada 323 galibiyet ve 280 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,6) elde etti.

Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, 13 galibiyet ve yedi mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta temsilcimiz iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de oynanan 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve beş mağlubiyet elde edildi.

Kaynak: DHA

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