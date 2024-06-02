A.Efes, Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist oldu
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul temsilcisi, üst üste aldığı galibiyetlerle adını finale yazdırdı ve şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
2.06.2024 23:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: A.Efes, Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?