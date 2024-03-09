Anadolu Efes Kulübü'nden Erten Gazi'nin sakatlık açıklaması

Anadolu Efes Kulübü, sol ayak tarak kemiği kırılan milli basketbolcu Erten Gazi'nin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlanan Erten Gazi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
Şutör oyun kurucunun Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği ve 12 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Develi Belediyespor'u 26-24, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 78 dakika sürdü.
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
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TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Cikalleshi'nin attığı 2 golüne karşılık Yusuf Erdoğan ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Cikalleshi ve Ballotelli'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Ortaca Karaburun Mahallesinde yapılan 4 adet toprak Tenis Kortlarının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durğun, MHP MYK Üyeleri Av. Bahadır Alperen ve Ali Uçak, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve vatandaşlar katıldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca gençliğinin değişik branşlarda spor yapmalarına imkan veren spor tesislerini ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini, açılışı yapılan tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak birer puanla sahadan ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. Adanaspor'un birçok gol pozisyonuna rağmen kaleci Cihan ve savunma etkili bir performans sergiledi. Sakaryaspor ise hücumda etkisiz kaldı. Maçın sonucunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, Galatasaray maçında sakatlandıktan sonra Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sporcunun en kısa zamanda rehabilitasyon sürecine başlanacağı açıklandı.
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