 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka Belgrad'da oynanacak ve Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 815. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak
13.12.2023 - 09:57,
Abone Ol

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.05'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son iki maçını kazanan, 13 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile galibiyet ve mağlubiyet sayıları aynı olan Maccabi Tel Aviv ise 9. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 815. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 815. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 814 karşılaşmada 462 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 567. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, İsrail, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak - Son Dakika


10:29
Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:08
Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a 'Saygısız' diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı
10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:41
Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın 1.844 lira Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın 1.844 lira
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12
Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor

Son Dakika
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:08 Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:41 Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın 1.844 lira
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement