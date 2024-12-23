Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Bleijenbergh 12, McLemore 14, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Ata Engin, İsmail Karabilen
Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz, Willis 16
1. Periyot: 17-25
Devre: 34-53
3. Periyot: 56-75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 yendi.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Merkezefendi'yi 96-63 ile Geçti - Son Dakika
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