Anadolu Efes, Panathinaikos'u Yendi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Panathinaikos'u Yendi

Anadolu Efes, EuroLeague dördüncü maçında Panathinaikos'u 85-82 mağlup ederek seriyi eşitledi.

03.05.2025 00:49
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Gürsoy OLCA-Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL, -ANADOLU Efes'in, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında evinde Panathinaikos'u 85-82 yendiği maçın ardından konuşan Panathinaikos Yardımcı Antrenörü Christos Serelis, "Maçla ilgili ben konuşacağım çünkü sayın Ergin Ataman kendini şu anda pek iyi hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında evinde ağırladığı Panathinaikos'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdiği maçın ardından salonu terk eden Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman basın toplantısına da katılmadı. Ataman'ın yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Christos Serelis, "Maçla ilgili ben konuşacağım çünkü Sayın Ergin Ataman kendi şu anda pek iyi hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

Christos Serelis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kulüple çok uzun bir mazisi var, başarıları var bu kulüpte ve bazı insanların ona saygı göstermesinden dolayı şu an kendimi iyi hissetmiyor. Maça gelecek olursak zor bir maç oynadık. Çok iyi oyunculara ve çok iyi bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda bazı iletişim sıkıntılarımızdan dolayı bizim oyunumuzun, normal oyunumuzun dışında bazı basketlerle yedik. Efes'te. Açıkçası bizden daha çok skor ürettiler ve maçı kazandılar. Şimdi Atina'da bir maç daha var ve bu maça yüzde yüz hazır olacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda Final-Four'a da yüzde yüz hazır olacağız"

Kaynak: DHA

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