Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 Yendi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 Yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'ı 86-77'lik skorla yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

20.12.2024 22:46
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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Anadolu Efes: Bryant 2, Thompson 11, Nwora 11, Poirier 6, Ercan Osmani 25, Larkin 11, Oturu 6, Beaubois 12, Smits 2, Johnson

Partizan: Brown 15, Carlik Jones 8, Pokusevski 4, Bonga 8, Tyrique Jones 23, Nakic 2, Mike, Washington 10, Davies 7

1. Periyot: 20-27

Devre: 33-38

3. Periyot: 58-61

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 86-77 yendi.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 10. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Sırbistan ekibi ise 10. kez mağlup oldu.

Mücadeleye pota altından bulduğu sayılarla başlayan Partizan, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Anadolu Efes, çeyreğin başında hücumda ritim tutmakta zorlanırken boyalı alanı da iyi savunamadı. Periyodun ortalarında toparlanan lacivert-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Yüksek tempoda oynanan ve karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Partizan, 27-20 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe hücumda Ercan Osmani ile etkili girdi. Ev sahibi takım, top kayıpları yapan Sırbistan ekibi karşısında pota altından bulduğu basketlerle 13. dakikada skoru eşitledi: 29-29. Çeyrek ortasında oyunda tempo düşerken, takımlar sayı üretmekte sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. dakika biterken Smits'in pota altından kaydettiği basketle maçta ilk kez öne geçti: 33-32. Ev sahibi takım, 3 dakikalık sürede sayı bulamazken Partizan, Davies'in basketiyle soyunma odasına 38-33 önde girdi.

İkinci yarıya peş peşe dış atış isabetleriyle başlayan Anadolu Efes, taraftarının da desteğiyle 26. dakikada yeniden öne geçti: 46-45. İki ekip de bu çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Partizan, Tyrique Jones'un sayılarıyla son çeyreğe 61-58 üstün gitti.

Final periyoduna Anadolu Efes, 7-0'lık seriyle giriş yaptı: 65-61. Ercan Osmani'nin üst üste iç ve dış atış isabetleriyle hücumda tempolu oyununu sürdüren ev sahibi takım, 36. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 73-68. Kenardan oyuna dahil olan Beaubois'nın da katkısıyla üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar maçı 86-77 kazandı.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin 25, Beaubois'nın 12, Larkin, Nwora ve Thompson'ın 11'er sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Partizan'da ise Tyrique Jones'un 23, Brown'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 Yendi - Son Dakika

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