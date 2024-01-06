Anadolu Efes, Real Madrid\'e dört uzatma sonucunda mağlup oldu

SALON: Wizink Center

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Robert Vyklicky, Sergio Silva

REAL MADRID: Campazzo 25, Causeur 5, Musa 40, Hezonja 31, Tavares 20, Yabusele 2, Poirier 5, Llull, Abalde, Rodriguez 2, Ndiaye

ANADOLU EFES: Thompson 21, Beaubois 10, Bryant 13, Daum 15, Pleiss 14, Larkin 32, Jones 7, Oturu 14

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 38-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-61

NORMAL SÜRE: 81-81

5 FAUL: 56.11 Bryant (Anadolu Efes), 58.34 Campazzo (Real Madrid)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Real Madrid'e deplasmanda normal süresi 81-81 biten maçta dört uzatma sonucunda 130-126 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 12'nci yenilgisini alırken, lider Real Madrid ise 17'nci galibiyetini elde etti.

Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18, ilk yarısını ise 38-36 ev sahibi ekip önde tamamladı. Üçüncü periyoda iyi başlayan Efes, 17-5'lik seri yakalayarak bitime 5: 30 kala farkı çift hanelere çıkardı: 43-53. Periyodun kalan bölümünde toparlanan Real Madrid, Efes'in serisine cevap vererek son periyoda 64-61 önde girdi. Başa baş giden son periyot 81-81 sonuçlanınca karşılaşmada uzatma bölümüne gidildi. İlk uzatma bölümü 91-91 sona erdi. İkinci uzatma bölümünün son 1: 03'lük bölümüne Efes, 95-102 önde girdi. Real Madrid, bitime 1 saniye kala Hezonja'nın iki sayılık isabetiyle skoru 102-102'de eşitledi ve üçüncü uzatma bölümüne gidildi. Üçüncü uzatma bölümünün bitime 14 saniye kala Efes, Oturu'nun basketiyle öne geçti: 109-111. Real Madrid bitime 5 saniye kala Tavares ile skoru tekrar eşitledi: 111-111. Larkin, son topta isabeti bulamayınca 111-111'lik skorun ardından dördüncü uzatma bölümüne geçildi. Dördüncü uzatma bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, karşılaşmadan 130-126 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Dzanan Musa, 40 sayı kaydederek EuroLeague kariyer rekorunu kırdı. Efes'te ise Shane Larkin'in 32 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Real Madrid - Anadolu Efes, karşılaşması EuroLeague tarihinde dört uzatma oynanan ilk maç olarak tarihe geçti. Ayrıca Anadolu Efes, EuroLeague'de en fazla sayı ürettiği karşılaşmayı oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 20'nci haftasında 9 Ocak Salı günü deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise aynı gün Bayern Münih deplasmanına çıkacak.