Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından - Son Dakika
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Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından

22.03.2022 23:17
Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Real Madrid'i 93-90 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda sergiledikleri performansla müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Real Madrid'i 93-90 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda sergiledikleri performansla müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maç oynadıklarını belirten Ergin Ataman, "Real Madrid ilk yarıda oyun stratejimizi bozdu. Hücumda oyunumuzu yavaşlattılar. İkinci yarıda ise farklı bir maç vardı. Savunmamızı geliştirdik. Daha agresif başladık. Vasilije Micic çok iyi bir maç çıkardı. Shane Larkin ise 25. dakikadan sonra oyuna geri döndü ve skor üretmeye başladı. Moerman ise kritik basketler kaydetti. Son çeyrekte müthiş savunma yaptık. Geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Chris Singleton ile ilgili de konuşan Ataman, "Singleton'ın parmağında kapsül yırtılması var. Hazırlamaya çalıştık ama yetişmedi. Topu tutamıyor. AX Armani Exchange Milan maçında da oynaması zor. Haftaya hazır olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından - Son Dakika


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