Anadolu Efes, sakatlanan Bruno Fernando'nun 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Virtus Bologna maçında kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ise yapılan tetkikler doğrultusunda oyuncumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.