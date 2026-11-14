Anadolu Efes, sakatlanan Bruno Fernando'nun 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladı

Anadolu Efes, sakatlanan Bruno Fernando'nun 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile oynanan maçta kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağını açıkladı. Doktor Uğur Diliçıkık ise tetkikler doğrultusunda oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Virtus Bologna maçında kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ise yapılan tetkikler doğrultusunda oyuncumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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