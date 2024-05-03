Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyuncusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Larkin, altı sezondur Anadolu Efes formasını giyerek birçok başarıya imza attı ve takımın en uzun süre forma giyen yabancı oyuncusu unvanını aldı.

03.05.2024 11:33
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyuncusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz. Altı sezondur formamızı giyen başarılı oyuncumuz dört sezonu tamamlamasının ardından 10. sezonunu yaşayarak, sekiz sezon ile formamızı en uzun süre giyen yabancı oyuncumuz ünvanını Bryant Dunston'dan devralacak." ifadelerine yer verildi.

Shane Larkin 2018 yılında Baskonia'dan Anadolu Efes'e transfer olmuştu. Deneyimli oyun kurucu, lacivert-beyazlı formayla iki THY Avrupa Ligi, üç Türkiye Basketbol Süper Ligi, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Larkin, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi Dörtlü Final'in en skorer oyuncusu olurken, 2020-21 sezonunda ise ligin en iyi ikinci beşine, 2021-22 sezonunda da en iyi beşine adını yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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