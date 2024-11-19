Anadolu Efes Spor Kulübü, genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'yı getirdiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, genel direktör Alper Yılmaz'ın ayrılığının ardından kulübün genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'nın getirildiği belirtildi.
Gökçe Dayı, daha öncesinde Anadolu Efes'te Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes'te Genel Müdür Gökçe Dayı Oldu - Son Dakika
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