Anadolu Efes'ten Harika Başlangıç

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Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, yeni sezona harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Hırvat başantrenör, İstanbul'da yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan ve 83-82 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki ekibi de tebrik eden Mijatovic, "Sezona başlamak için harika bir sonuç. İki takımı da tebrik ediyorum. Muhteşem mücadele ettiler. Takımımda sahaya çıkan her oyuncum gerekli katkıyı verdi. Harika bir karakter ortaya koydular, onlardan istediklerimizi yaptılar. Umarım bu başarıyı sezon içinde de devam ettiririz." diye konuştu.

Tomislav Mijatovic, iki takımın da top kayıpları yaptığı son saniyelerle ilgili, "Basketbol 40 dakikalık bir oyun. Maçın hiçbir anında duraksayamazsınız, konsantrasyonu kaybedemezsiniz. Ercan çok önemli bir hücum ribaundu aldı. Bu şekilde maçı kapatmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Maçın en değerli oyuncusu seçilen ABD'li oyun kurucu Elijah Bryant'ın performansıyla ilgili Mijatovic, "Bryant, çok uzun süredir ailemizin parçası. Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu olduğu için maçın gerekliliklerini biliyor. Kendisi takımın en kilit oyuncularından biri. Bugün de harika bir performans gösterdi." şeklinde görüş belirtti.