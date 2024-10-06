Anadolu Efes'ten Yalovaspor'a Farklı Zafer

Yalovaspor: 100-59
İSTANBUL, -
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
ANADOLU EFES: Bryant 5, Thompson 6, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Erkan Yılmaz, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 12, Smits 7, Johnson 16, Doğuş Özdemiroğlu 14, Burak Can Yıldızlı 8, Derek Willis 6
YALOVASPOR: McConico 13, Clark JR 11, Peterka 13, Akif Egemen Güven 7, Ege Özçelik 2, Boran Güler, Mert Can Yılmam 2, Kadir Bayram 5, Çağatay Özkan 3, Melih Kapucu 3
1'İNCİ PERİYOT: 29-13
DEVRE: 60-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-40
5 FAUL: 38.34 McConico (Yalovaspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, evinde Yalovaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, 100-59'luk skorla karşılaşmayı kazandı.
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