Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

05.04.2022 11:32
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın oynanacak THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın oynanacak THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

Play-off'lara kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 26 maçta 15 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Bayern Münih ise 13'er galibiyet ve yenilgi ile 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçta Anadolu Efes, rakibine 83-71 mağlup olmuştu.

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Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Anadolu Efes, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek - Son Dakika
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