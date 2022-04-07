Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak

07.04.2022 11:53
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 16 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Kızılyıldız mts ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-83'lük skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 761. maç

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 761. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 760 müsabakada 433 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 513. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.

YORUMLAR
500
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Kızılyıldız, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement