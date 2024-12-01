Anadolu Efes, Türk Telekom'u Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Türk Telekom'u Yenerek Galip Geldi

Anadolu Efes, 8. haftada Türk Telekom'u 86-81'lik skorla mağlup etti.

01.12.2024 23:16
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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Thompson 12, Bryant 2, Nwora 10, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 14, Burak Can Yıldızlı, Oturu 21, Erkan Yılmaz 6, Willis 3

Türk Telekom: Smith 8, Melih Tunca 6, Brown 22, Alexander 17, Makoundou 7, Berkan Durmaz 5, Angola 15, İsmet Akpınar, Mahir Ağva, Bess 1, Hanlan

1. periyot: 12-18

Devre: 41-41

3. periyot: 60-59

Beş faulle çıkanlar: 35.45 Rıdvan Öncel, 36.51 Oturu (Anadolu Efes)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Türk Telekom'u 86-81 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Türk Telekom'u Yenerek Galip Geldi - Son Dakika

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