Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu

21.05.2022 21:57
Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu

SALON: StarkHAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis ViliusREAL MADRID: Causeur 3, Randolph 6, Fernandez 2, Abalde 2, Hanga 5, Deck 5, Poirier 5, Tavares 14, Llull 9, Yabusele 3, Taylor 3ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois, Singleton 4, Bryant, Moerman, Pleiss 19, Micic 23, Anderson,...

SALON: StarkHAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis ViliusREAL MADRID: Causeur 3, Randolph 6, Fernandez 2, Abalde 2, Hanga 5, Deck 5, Poirier 5, Tavares 14, Llull 9, Yabusele 3, Taylor 3ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois, Singleton 4, Bryant, Moerman, Pleiss 19, Micic 23, Anderson, Dunston 21'İNCİ PERİYOT: 15-14İLK YARI: 34-293'ÜNCÜ PERİYOT: 42-40Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan final karşılaşmasında Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid; Hanga, Abalde, Deck, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.İki takımın da hücumda kısır başladığı maçta Real Madrid'den Tavares, Anadolu Efes pota altında büyük üstünlük kurdu ve 12 sayı üreterek takımının hücumdaki yükünü çeken isim oldu. Anadolu Efes'in hücumda etkisiz kaldığı bölümde Micic ve Larkin kaydettikleri 6'şar sayıyla takımlarını oyunda tutarken, ilk periyot 15-14 Real Madrid üstünlüğüyle son buldu.İkinci periyotta da skora destek veren üçüncü bir isim bulmakta zorlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in hücumdaki etkili performansıyla skora tutundu. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda Randolph'u devreye sokan Real Madrid, ilk yarıyı 34-29 önde kapattı.Üçüncü periyoda hücumda etkisiz başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 5 dakika kala yalnızca 2 sayı bulabildi: 40-31. Pleiss'ın devreye girmesiyle 9-2'lik seri yakalayan Anadolu Efes, farkı 2'ye kadar indirdi ve maçın final periyoduna 42-40 Real Madrid üstünlüğü ile gidildi.Karar periyoduna daha iyi başlayan Anadolu Efes önce Micic'in üç sayılık isabeti ardından da Singleton'ın smaç basketiyle farkı 3'e çıkardı: 42-45. Periyodun ilerleyen dakikalarında Pleiss'ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Efes, maçın bitimine 3: 19 kala rakibine molayı aldırdı: 50-53. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken Anadolu Efes, Pleiss'ın bitime 1: 03 kala bulduğu basket ile son dakikaya 3 sayı farkla önde girdi: 55-58. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 58-57 kazanarak üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu olma başarısı gösterdi.FINAL-FOUR'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU VASILIJE MICICTurkish Airlines Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi. Sırp oyuncu final karşılaşmasında 23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

- Sırbistan
Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu
Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu
Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu
Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu

YORUMLAR
500
Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu
Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 22:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement