Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile play-in maçında karşılaşacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-in maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip play-off iddiasını bir sonraki maça taşıyacak.
Organizasyonun normal sezonunda 17'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan iki takımdan Anadolu Efes 9'uncu, Virtus Segafredo Bologna ise 10'uncu sırada yer aldı.
Bu sezon Avrupa Ligi'ni ilk 6'da tamamlayan ekipler, doğrudan play-off oynama hakkı elde etti. Sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise ilk kez uygulanacak play-in'de mücadele edecek.
Normal sezonun 7'ncisi Maccabi Playtika ile 8'incisi Baskonia arasındaki maçın galibi, adını play-off'lara yazdıracak. Mağlup olan ekip ise Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.
Avrupa'da 836. randevu
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla birlikte Avrupa sahnesindeki 836. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 835 maçta 472 galibiyet ve 363 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 588. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 587 mücadelenin 315'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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