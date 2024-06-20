Anadolu Efes, Will Clyburn ile yollarını ayırdı

Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 34 yaşındaki ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Takımda iki sezon görev yapan Clyburn, birer Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.