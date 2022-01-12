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Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor - Son Dakika

Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor

12.01.2022 11:21
Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru'nun maçları Anadolu'da ilgi görüyor.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru'nun maçları Anadolu'da ilgi görüyor.

Türkiye'de kadın sporlarındaki en üst lig olan Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aksaray'ı temsil eden Kuzeyboru, Aksaray Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmalar İç Anadolu'da 7'den 70'e herkesi tribünlerde buluşturuyor.

Hafta sonu oynanan ?Sariyer Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Asbaşkanı Habib Özbek, "Voleybol maçlarımızda Aksaray'da tribünlerin tamamen dolması bizleri çok sevindirdi. Voleybol sevenler maçlarımızı dört gözle bekliyor. Maçlarımıza Niğde, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kırşehir gibi illerden misafirlerimizde geliyor. Bizde maçlarda seyircilerimizi takımımızın simgesi olan Malki ile karşılıyoruz. Perşembe günü THY ile kupa maçı sonra yine THY ile deplasmanda lig maçı oynayacağız. Evimizdeki ilk maç Galatasaray maçı olacak. Bu müsabakada da tüm tribünlerin dolacağına inancımız tam. Türkiye'nin tam ortasındaki şehirde voleybolu sevdirmek, bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor
Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor
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İç Anadolu, voleybol, Aksaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor - Son Dakika Spor


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