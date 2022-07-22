"Anadolu'nun Yıldızı" yeni sezona hazırlanıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon öncesi maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'de istediği ivmeyi yakalayamayan Eskişehirspor, küme düşmüştü. Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Es-Es'te yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 2 gün önce Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Eskişehirspor ekibi, yeni teknik direktör gözetiminde antrenman programlarını uyguluyor. Sahada ve salonda yapılan çalışmalarla yeni sezona hazırlanan Eskişehirsporlu oyuncuların ilk maçı ise 4 Eylül'de Belediye Derincespor ile olacak. - ESKİŞEHİR