Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

23.02.2022 14:21
Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig D Grubu'nda Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Anadolu Rangers), deplasmanda karşı karşıya geldiği Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibi Victory Walkers'ı 44-0 yendi.

Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig D Grubu'nda Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Anadolu Rangers), deplasmanda karşı karşıya geldiği Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibi Victory Walkers'ı 44-0 yendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sahası'nda gerçekleşen müsabakada, Anadolu Rangers, Afyonkarahisar ekibi Victory Walkers'a fırsat vermedi. Karşılaşmayı Anadolu Üniversitesi ekibi 44-0'lık galibiyetle tamamlayarak ligin ikinci maçından da zaferle ayrıldı. D Grubu'nun liderliğini sürdüren Anadolu Rangers, 6 Mart Pazar günü oynayacağı gruptaki son maçında Hacettepe Üniversitesi ekibi Red Deers'ı konuk edecek. Toplamda 4 gruptan oluşan ve 15 takımın katıldığı lig, 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek finallerle sona erecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor
Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor
Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor
Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

YORUMLAR
500
Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement