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Anadolu Üniversitesi, 4 futbolcuyu daha transfer etti - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi, 4 futbolcuyu daha transfer etti

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, sezonun ikinci yarısı için kadrosuna 4 yeni futbolcu kattığını duyurdu. Eskişehir ekibi, transfer sezonunda hız kesmeden takviyeler yapmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, 4 futbolcuyu daha transfer etti
09.01.2024 - 15:54,  Güncelleme: 15:54
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, 4 futbolcuyu daha renklerine bağladığını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig'de açılan transfer sezonunda adeta vites arttırdı. Sezonun ilk yarısını 21 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Eskişehir ekibi, yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerine takviye yapmaya başladı. İkinci sezon hazırlıkları için Antalya kampında olan mavş beyazlılar, önceki gün kadrosuna kattığını açıkladığı orta saha oyuncusu Furkan Birdal'ın yanı sıra 4 oyuncuyu daha renklerine kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, 29 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Furkan Tuncer, 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Berke Kılıç ve 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Engin Gülle ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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