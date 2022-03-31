Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı

31.03.2022 10:49
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Kadınlar Voleybol 1.Lig'inde düzenlenen ve 5 üniversitenin katıldığı turnuvada Anadolu Üniversitesi birinci olarak "Süper Lige Yükselme" maçlarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Kadınlar Voleybol 1.Lig'inde düzenlenen ve 5 üniversitenin katıldığı turnuvada Anadolu Üniversitesi birinci olarak "Süper Lige Yükselme" maçlarına katılmaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 21-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Bartın Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nin yer aldığı turnuvada Anadolu Üniversitesi, namağlup şekilde turnuvada birinci oldu.

Kaptan Göçmen'e "En Değerli Oyuncu" ödülü

Anadolu Üniversitesi, karşılaştığı maçlarda Yalova Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne set vermeden 3-0 galip gelirken, Bartın Üniversitesini ise 3-1'lik skorla yenmeyi bildi. Turnuva sonunda Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Yağmur Göksu Göçmen de turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Kupayı Rektör Erdal'a takdim ettiler

12-16 Mayıs tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinde düzenlenecek olan "Süper Lige Yükselme" maçlarına katılmayı hak kazanan Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Göksu Göçmen, Büşra Ulusoy, Melike Kanhan, Melike Çakmak, Deniz Altan, İlknur Yiğit, Gülşah Baran, Şevval Pekcan, İrem Zirek, Eda Toker, İlknur Aydın, Kübra Mayar, Elif Dağdelen; Antrenör Begüm Keskin, Spor Şube Müdürü Hakan Sivriservi ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı eşliğinde, kazandıkları kupayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a takdim etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, voleybol, Göçmen, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lige bir adım daha yaklaştı - Son Dakika


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