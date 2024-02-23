Anadolu Üniversitesi Rektörü, Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Spor

Anadolu Üniversitesi Rektörü, Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kabul etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü, Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kabul etti

TÜSF tarafından düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonasından 14 madalya ile dönen Anadolu Üniversitesi sporcuları, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektör Erdal, sporcuları tebrik ederek hediyelerini verdi ve başarılarının devamını diledi.

23.02.2024 10:14
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonasından 3 kupa ile dönen sporcular Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonadan 14 madalya ile dönen Anadolu Üniversitesi sporcuları Gülsena Karakuyulu Ertunç, Sergen Curabaz, Nazlı Taş, Büşra Özden, Ömer Doğukan Öztürk, Tevfikcan Ediş, Ahmet Aydın ve Taekwondo Takımı Sorumlusu Yıldırım Gezer kazandıkları kupaları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a takdim etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek hediyelerini verdi. Rektör Erdal, ulusal ve uluslararası arenada öğrencilerin Anadolu Üniversitesinin adını başarıyla duyurmaya devam ettiğini ifade etti.

"Üniversite olarak her zaman genç sporcularımızın yanındayız, onları destekliyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, her zaman sporcularının yanında olduğunu belirterek "Anadolu Üniversitesi eğitimde, araştırmada, kültürde, sanatta, önder kurumlardan birisi olmasına yanı sıra sporda da önder bir kurumdur. Genç sporcularla bir aradayız, hem tekvando hem de kickboks yarışmalarında üniversiteler arası yarışmalarda bizlere altın, gümüş ve takım sporlarında bizlere madalya kazandıran sporcularımız burada, onarların hepsiyle gurur duyuyoruz, üniversite olarak her zaman genç sporcularımızın yanındayız, onları destekliyoruz başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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