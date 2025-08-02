Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Muş’ta Başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Muş’ta Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Muş’ta Başladı
02.08.2025 19:25
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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, Muş'ta başladı. Üç gün sürecek organizasyona 17 ilden 250 sporcu katıldı. Açılışta Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, güreşin Türk kültürünü yansıtan bir spor olduğunu vurguladı. Kılıç, genç sporcuların ahlaklı olmakla beraber, kendilerini aşmaları gerektiğini belirtti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Muş'ta başladı. Üç gün sürecek organizasyonda genç sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, Muş'ta start aldı. Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 17 ilden 250 sporcu ve 51 antrenör katıldı. 3 gün sürecek müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için mindere çıkıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, sporcular izleyicilerden büyük alkış aldı. Organizasyonun açılışına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güreşin Türk milletinin ruhunu ve kültürünü yansıtan bir spor olduğunu vurgulayan İl Müdürü Yusuf Kılıç, Muş'un böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün burada, kadim Anadolu kültürünün özünü taşıyan, milletimizin asaletini ve gücünü yansıtan ata sporumuz güreş etrafında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Kılıç, Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarının gençlere büyük katkı sunduğunu belirtti.

Güreşin yalnızca fiziksel bir mücadele olmadığını ifade eden Kılıç, bu sporun aynı zamanda sabır, disiplin ve ahlakı barındırdığını kaydederek, "Kırkpınar'dan bugüne kadar süregelen bu köklü geleneği yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve gençlerimizi bu değerlerle buluşturmak bizler için büyük bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Müsabakalarda 255 sporcu, 51 antrenör ve idareci ile birlikte 20 hakemin görev yaptığını belirten Kılıç, tüm katılımcılara centilmence ve sakatlıksız karşılaşmalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği destekle birlikte Türkiye genelinde spor yatırımlarının arttığını dile getiren Yusuf Kılıç, Muş'un da bu yatırımlardan önemli ölçüde faydalandığını söyledi.

"Muş'ta gençliğimiz için çağdaş tesisler hizmete sunuldu. Bu güçlü altyapı sayesinde Muş artık yalnızca sporcu yetiştiren değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehir haline gelmiştir" diyen Kılıç, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Genç sporculara hitaben de mesajlar veren Kılıç, mücadelenin sadece madalya kazanmak için değil, aynı zamanda ahlaklı bir sporcu olma yolunda verilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, "Sevgili gençler, sizler yalnızca bugünün değil, yarının da milli sporcuları ve şampiyonlarısınız. Çünkü asıl zafer, insanın kendisini aşmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Muş’ta Başladı - Son Dakika

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