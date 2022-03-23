Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı

23.03.2022 13:14

Müsabakalar Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Ümit Furkan Aknar'ın açıklamaları Yarışmalardan görüntü Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları, Erzurum'da yapılan yarışmalarla başladı.

Müsabakalar

Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Ümit Furkan Aknar'ın açıklamaları

Yarışmalardan görüntü Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları, Erzurum'da yapılan yarışmalarla başladı.

Kentte yer alan Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunda düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyona 11 ilden 436 sporcu katılıyor.

Sporcular, müsabakaların ilk gününde dereceye girmek için kulaç atıyor.

Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Ümit Furkan Aknar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun Erzurum'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sporcuların büyük gayret gösterdiğini belirten Aknar, "11 ilden 436 sporcunun katılımıyla müsabakaları gerçekleştiriyoruz. Grup müsabakaları burada yapılıyor, ondan sonra da ilk altıya giren takımlar ilerleyen tarihlerde yarı final ve final müsabakalarına başka şehirlerimizde devam edecek." diye konuştu.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları başladı - Son Dakika


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