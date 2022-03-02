Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın açılış seremonisi Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın açılış seremonisi Erzurum'da yapıldı

02.03.2022 21:37
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın açılış seremonisi Erzurum'da yapıldı

Erzurum'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Atlama Kuleleri'nde meşaleli kayak gösterisiyle yapıldı.

Erzurum'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Atlama Kuleleri'nde meşaleli kayak gösterisiyle yapıldı.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum Valisi Memiş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un önemli kayak merkezlerine sahip olduğunu belirterek, "Burada düzenlenen yarışlara katılacaksınız ama yarıştan önemli olan bu farkındalığı görmek. Sizleri bu imkanlarımızla misafir etmeyi yarıştan daha önemsediğimiz belirtmek isterim. Hepinize yarışmalarda başarılar dilerim." diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Öztürk de 27 branşta uluslararası arenada daha çok sporcu yetiştirmek, sporcuların daha fazla müsabaka yapmalarını sağlamak amacıyla bu yarışları düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol, sporcularla halay çekti. Vali Memiş çocuklarla kızakla kaydı.

Yarın Kadilli ve Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayacak yarışlar, kayaklı koşu branşında 13 ilden 134 sporcu, alp disiplini branşında 25 ilden 159 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

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gençlik, Türkiye, Erzurum, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın açılış seremonisi Erzurum'da yapıldı - Son Dakika


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