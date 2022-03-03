Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı

03.03.2022 14:41
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı.

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışlara, 13 ilden 134 sporcu katılıyor.

Sporcular, parkurları kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci gün yarışlarıyla sona erecek.

Yarışların ilk gün sonuçları şu şekilde:

16 yaş altı erkekler

1- Sadi Oglaga

2- Abdullah Koç

3- Abdussamed Kılıçaslan

16 yaş altı kızlar

1- Dilan Çetin

2- Zülal Türk

3- Özgener Köksal

18 yaş altı erkekler

1- Ali İhsan Koca

2- Kerem Alım

3- İnan Kızılboğa

18 yaş altı kızlar

1- Sedanur Taşçı

2- Rabia Neval Tekin

3- Nurefşan Çinar

YORUMLAR
500
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Kayak Merkezi, Kandilli, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı - Son Dakika


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