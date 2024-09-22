Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK Lider

Nesine 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, averajla GMG Kastamonuspor'un önünde liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta ise 4'te 4 yapan Menemen FK, liderliğini sürdürdü.
Ligde 4. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|5
|10
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|4
|3
|1
|0
|8
|4
|4
|10
|3.BATMAN PETROLSPOR
|4
|3
|0
|1
|5
|1
|4
|9
|4.SARIYER
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|5
|8
|5.ALTINORDU
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|6.1461 TRABZON FK
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|8.TUZLASPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|9.KEPEZSPOR FUTBOL
|4
|1
|2
|1
|7
|2
|5
|5
|10.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|11.İSKENDERUNSPOR
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|12.İNEGÖLSPOR
|4
|1
|2
|1
|2
|3
|-1
|5
|13.ALTAY
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|14.FETHİYESPOR
|4
|1
|0
|3
|4
|8
|-4
|3
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
|17.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
|18.AFYONSPOR KULÜBÜ
|4
|0
|0
|4
|1
|12
|-11
|0
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|4
|3
|1
|0
|11
|3
|8
|10
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4.BUCASPOR 1928
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|4
|10
|5.SERİK BELEDİYESPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|8
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|3
|8
|7.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|9.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|1
|6
|10.GİRESUNSPOR
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|5
|11.SOMASPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|-3
|3
|14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|4
|0
|2
|2
|4
|6
|-2
|2
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
|16.DİYARBEKİRSPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|4
|0
|0
|4
|3
|9
|-6
|0
|18.NAZİLLİSPOR
|4
|0
|0
|4
|2
|11
|-9
|0
Son Dakika › Spor › Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK Lider - Son Dakika
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