Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK Lider - Son Dakika
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Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK Lider

Nesine 2. Lig 4. hafta maçları sonrası Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, Kırmızı Grup'ta Menemen FK liderliğini korudu.

22.09.2024 23:18
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Nesine 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, averajla GMG Kastamonuspor'un önünde liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta ise 4'te 4 yapan Menemen FK, liderliğini sürdürdü.

Ligde 4. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR431061510
2.GMG KASTAMONUSPOR431084410
3.BATMAN PETROLSPOR43015149
4.SARIYER42206158
5.ALTINORDU42206248
6.1461 TRABZON FK42114317
7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ42114317
8.TUZLASPOR42114317
9.KEPEZSPOR FUTBOL41217255
10.KIRKLARELİSPOR FUTBOL41214405
11.İSKENDERUNSPOR41213305
12.İNEGÖLSPOR412123-15
13.ALTAY411224-24
14.FETHİYESPOR410348-43
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR402236-32
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR401325-31
17.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR401317-61
18.AFYONSPOR KULÜBÜ4004112-110

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ440092712
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR4310113810
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR431072510
4.BUCASPOR 1928431073410
5.SERİK BELEDİYESPOR42207438
6.ANKARA DEMİRSPOR42206338
7.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ42116427
8.KARACABEY BELEDİYESPOR42115507
9.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL41306516
10.GİRESUNSPOR41212205
11.SOMASPOR41124404
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ411234-14
13.MERKÜR JET ERBAASPOR410336-33
14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ402246-22
15.BELEDİYE DERİNCESPOR401339-61
16.DİYARBEKİRSPOR401339-61
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL400439-60
18.NAZİLLİSPOR4004211-90

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK Lider - Son Dakika

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