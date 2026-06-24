ANALİG Futbol Müsabakaları Salihli'de Başladı - Son Dakika
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ANALİG Futbol Müsabakaları Salihli'de Başladı

ANALİG Futbol Müsabakaları Salihli\'de Başladı
24.06.2026 11:01
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ANALİG futbol 1. etap 2. grup kızlar ve erkekler müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde 154 genç sporcunun katılımıyla başladı. Açılış seremonisinin ardından dört gün sürecek müsabakalarda takımlar üst tura çıkmak için yarışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol 1. Etap 2. Grup Kızlar ve Erkekler Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Salihli ilçesinde başladı.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müsabakalar öncesinde, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde açılış seremonisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, antrenörler ve sporcular katıldı.

İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan müsabakalarda Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden gelen takımlar mücadele ediyor. Organizasyonda 56 kız sporcu ve 98 erkek sporcu olmak üzere toplam 154 genç yetenek, takımlarını bir üst tura taşıyabilmek hedefiyle sahaya çıkıyor. Açılış seremonisinde konuşan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Farklı illerden gelen sporcularımızı Salihli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Anadolu Yıldızlar Ligi, gençlerimizin spora olan ilgisini artıran, yeteneklerini ortaya koymalarına imkan sağlayan ve aynı zamanda kardeşlik, dostluk ve fair-play ruhunu güçlendiren çok kıymetli bir organizasyondur. Burada mücadele eden tüm sporcularımızın sahada centilmence yarışacağına inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dört gün sürecek ANALİG Futbol 1. Etap 2. Grup Müsabakaları'nda takımlar, bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, bir sonraki etapta yer alma hakkı kazanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ANALİG Futbol Müsabakaları Salihli'de Başladı - Son Dakika

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