ANALİG Tekerlekli Paten Şampiyonası Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nun yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde düzenlenen organizasyonda, 15 ilden 160 sporcu yer alıyor.

Organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinlikle sporcular arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçleneceğini ifade etti.

Şampiyona, 9 Ağustos'taki final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.