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Anamur Güreş Takımı Tarih Yazdı

Anamur Güreş Takımı Tarih Yazdı
26.06.2026 11:56
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Anamur Güreş Takımı, il seçmelerini kazanarak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Mersin'de düzenlenen il seçmelerinde başarılı olan Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Takımı, Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İl seçmelerinde mindere çıkan 12 sporcu, rakiplerini geride bırakarak şampiyona vizesi aldı.

Mersin'de yapılan il seçmelerinde mücadele eden Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları önemli bir başarıya imza attı. İlk kez Ankara'da düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takım, Anamur adına tarihi bir başarı elde etti.

Antrenör Süleyman Kaşten, sporcuların disiplinli ve özverili çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Anamur tarihinde ilk kez Türkiye Güreş Şampiyonasına katılacağız. Sporcularımıza güveniyoruz. Ankara'da da başarılı sonuçlar alarak ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Kaşten yönetiminde şampiyona hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren sporcuların, Ankara'da derece elde ederek madalya ile dönmeyi hedeflediği bildirildi.

Ata sporu güreşte elde edilen başarı ilçede de sevinçle karşılanırken, eğitim camiası ve vatandaşlar Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek genç sporculara başarı dileklerini iletti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Anamur Güreş Takımı Tarih Yazdı - Son Dakika

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