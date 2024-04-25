Ancelotti: Arda Güler her an forma giymeye hazır - Son Dakika
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Ancelotti: Arda Güler her an forma giymeye hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son haftalarda hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga'da zorlu maçlar oynadıkları için Arda Güler'in hak ettiği dakikaları bulamadığını ancak milli futbolcunun her an forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

25.04.2024 15:15
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son haftalarda hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga'da zorlu maçlar oynadıkları için Arda Güler'in hak ettiği dakikaları bulamadığını ancak milli futbolcunun her an forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında yarın deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de bu mücadele öncesi gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Güler ile ilgili yöneltilen bir soruyu cevaplayan İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki futbolcunun iyi durumda ve bir süredir hazır olduğunu aktardı. Son haftalarda hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde zorlu müsabakalara çıktıklarını vurgulayan Ancelotti, "İyi durumda, bir süredir hazır ama çok zorlu maçlar oynadığımız için şansı olmadı. Biz iyi oynarken takımı değiştirmek zor. Hak ettiği dakikaları bulamadı ama iyi tavrı, çalışma şekli ve kararlılığı göz önüne alındığında her an oynayabilir" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ancelotti: Arda Güler her an forma giymeye hazır - Son Dakika

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