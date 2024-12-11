Ancelotti, Arda Güler\'in Takımda Kalacağını Açıkladı

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Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Real Madrid deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta sonu lig maçına 11'de başlayıp, 1 golle takımına katkı sağlayan milli futbolcu Arda Güler ise bu karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil oldu. Mücadelenin ardından İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve takımın genç isimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in az süre bulması nedeniyle kiralık olarak takımdan ayrılabileceği yönünde çıkan haberler üzerine, milli futbolcunun takımda kalacağını duyurdu.

Arda Güler'in yanı sıra takımın bir diğer genç ismi Endrick'in ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Arda ve Endrick takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18 ister 40 yaşında olsun, takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick ile bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor" diye konuştu.