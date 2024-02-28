Ah Ancelotti ah! En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı - Son Dakika
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Spor

Ah Ancelotti ah! En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı. Yeteneklerini sergileyemeyen Arda, oldukça mutsuz.

28.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:49
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Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de beklenen süreyi alamayan Arda Güler'in takımda mutsuz olduğu ve bu nedenle performans düşüklüğü yaşadığı kaydedildi.

UMDUĞUNU BULAMADI

AS'ın haberine göre, İspanyol devine büyük umutlarla transfer olan Arda'nın, yeteneklerini sergileyemesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz olduğu belirtildi. Haberde, son oynanan Sevilla maçında oyuna gireceği anda Ancelotti'nin Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı hayli sinirlendirdiği kaydedildi.

Ah Ancelotti ah! En sonunda Arda'yı futbola küstürdü

HENÜZ SKOR KATKISI VEREMEDİ

Arda Güler'in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi. Bu sezon Real Madrid ile 5 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ah Ancelotti ah! En sonunda Arda'yı futbola küstürdü
Ah Ancelotti ah! En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ah Ancelotti ah! En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Yıldız: Ben Ardanın yerinde olsam gelirim bizim Elazığspor’a … herkese inat topumu oynarım 43 8 Yanıtla
  • Gursel kalen: Arda Güler zaten orda oynayacak kapeste ve yetenek yok. Hırs hiç yok. Şişirip adamları kazıkladılar adamlarda farkına vardı şimdi bir başka kulup bulup göndermeye çalışıyorlar. 8 34 Yanıtla
  • Korul Nuri: Gencecik futbolcularimizi daha profesyonellestirmeden yabanci kulüplere verilmesine karsiyim.herzaman aynisi olmustur yurtdisi hefesi kursaklarinda birakilip geri veya basit takimlara satiliyorlar,Buda futbala küsmelerine neden oluyor.yazik oldu cocuga. 16 5 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Ahh biz Türkler sabırsızız. Sabret evlat; sabır da sporun bir parçası..! 11 6 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Amed Sportife gelsin 5 5 Yanıtla
  • Akın Dündar: Türk futbolunun ne kadar seviyesiz olduğunun kanıtı. Ne kadar yetenekli olursan ol alt yapın kötüyse milletin de her şeyin en iyisini biliyorsa sonuçları böyle olabiliyor. 4 0 Yanıtla
  • kubilay dönmez: Çok erken gitti tam olarak olgunlaşmadan fizik kapasitesi yeterince güçlü değil gelişim aşamasındaydı Jorge Jesus yavaş yavaş hazrlıyordu bu yüzden haksız eleştiri de alıyordu,Babasının etkisi de oldu gitmesinde... 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ah Ancelotti ah! En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı - Son Dakika
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