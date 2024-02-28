Ah Ancelotti ah! En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı

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Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de beklenen süreyi alamayan Arda Güler'in takımda mutsuz olduğu ve bu nedenle performans düşüklüğü yaşadığı kaydedildi.

UMDUĞUNU BULAMADI

AS'ın haberine göre, İspanyol devine büyük umutlarla transfer olan Arda'nın, yeteneklerini sergileyemesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz olduğu belirtildi. Haberde, son oynanan Sevilla maçında oyuna gireceği anda Ancelotti'nin Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı hayli sinirlendirdiği kaydedildi.

HENÜZ SKOR KATKISI VEREMEDİ

Arda Güler'in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi. Bu sezon Real Madrid ile 5 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı sağlayamadı.